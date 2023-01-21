Çanakkale Belediyesi’nde görevli Murat Y. iddiaya göre belediyeden emekli 9 personeli hala çalışıyor gibi gösterip maaşları kendi hesabına aktardı. İhbar üzerine müfettişler ifadeye çağırdı. Korkan Murat Y. evinde çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu. Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde personelin maaş bordroları ve özlük takibinden sorumlu M.Y. dün sabah saatlerinde evinde intihar girişiminde bulundu. Önce banyodaki çamaşır suyunu içen, ardından bıçakla kendine zarar vermek isteyen belediye çalışanı; eve giren zabıtalar tarafından baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Herkes, intihar girişiminin nedenini araştırırken Sabah, genç personelin intihar teşebbüsüyle ilgili ilginç gelişmelere ulaştı.