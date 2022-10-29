Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçenin antrenör eşi Tayfun Göçen dalgıç olarak görev yaptığı Çanakkale Belediyesinde taşeron şirkette çalışan görevli ile teknelerin bağlanması konusunda tartışınca önce dövüldü, ardından sürüldü. Burnu kırılan Göçenin tedavisi devam ederken, eşinin görev yerinin değiştirilmesine isyan eden ünlü yüzücü dava açtıklarını belirterek, Kendi düzenlerinin dışına çıkılınca her şeye engel oluyor ya da mobbing uyguluyorlar. Dalgıç olan eşimin görev yeri değiştirildi, kart basımına verildi dedi.