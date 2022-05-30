CHP'li belediyedeki skandal büyüyor: Rüşvet için akılalmaz bahaneler / 30.05.22

Kadıköy Belediyesindeki rüşvet soruşturması tüm hızıyla sürerken yeni detaylar açığa kavuştu. Soruşturma dosyasına şüpheli olarak giren 2 ünlü dizi yapımcısının de zabıtalara rüşvet verdiği ortaya çıktı. Zabıtaların kendilerinden rüşvet istediğini söyleyen, çok sayıda dizinin yapımcılığını yapan şüpheli Timur A., Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhana bu kişileri şikayet ettiğini ancak ilgilenilmediğini aktardı. Timur A. zabıtaların, Kaldırıma çay koyamazsın, jenaratörden çok ses geliyor gibi bahanelerle geldiklerini ifade ederken, Üsküdar ve Beyoğlu belediyelerinde de çalıştık ama hiçbir sıkıntı yaşamadık, hep Kadıköyde sıkıntı yaşadık. Bizi tehdit ettiler dedi.