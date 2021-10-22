CHP'li belediyeden tartışma yaratan heykel! "Çocuklarımız görüp korkabilir" / 22.10.21

Sabah

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu. Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir derken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise "Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok" dedi.