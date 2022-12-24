İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Belediyelerde 2022 yılı temmuz ayı önce işe alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun Belediyeler değil İl Valileri veya İçişleri Bakanı olduğu” şeklinde ortaya atılan yalan haberler üzerine açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada incelemeye tabi 505 kişiden 484ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan veya durumları değerlendirilmeden işe alındıklarının anlaşıldığı belirtildi.