Adanada CHP’li Büyükşehir Belediye ekipleri, Yüksek Seçim Kurulu YKS tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis ettiği afişlerinin asıldığı billboardları gasp etti, afişlerini kesti. Başkan Erdoğan’ın kentin değişik bölgelerindeki billboardalara asılı afişlerinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişlerini asan belediye ekipleri AK Parti görevliler tarafından suçüstü yakalandı. Bununla da yetinmeyen belediye ekipleri Çukurova bölgesinde Başkan Erdoğan’ın afişlerini keserken vatandaşlar tarafından görüntülendi...