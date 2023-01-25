CHP’li Çanakkale Belediyesi’nde İnsan Kaynakları personeli olarak görev yapan Murat Y.’nin emekli 9 personeli çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığının ortaya çıkmasının ardından bugün olayla ilgili belediye de ilginç bir gelişme yaşandı. İddiaya göre hastanede tedavi gören Murat Y., zimmetine geçirdiği iddia edilen paranın bir kısmını belediye hesaplarına aktardı. Murat Y.’nin belediyenin yaptığı baskı sonrası, konunun kapatılması ve fazla ceza almamak için parayı iade ettiği ileri sürülürken, yaşanan onca gelişmeye rağmen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar’ın sessizliğe bürünüp yurt dışına çıkması büyük tepki topladı.