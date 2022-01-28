CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi / 28.01.22

CHPli Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalı sonrası istifalar peş peşe geldi. CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin görevlerinden istifa etti. Rüşvet skandalı sonrası bir hafta boyunca sus pus olan CHP Bilecik İl Yönetimi, basın toplantısı öncesi bir araya geldi. İl Başkanı Metin Yaşar önderliğinde toplanan yönetim, yapılacak olan basın toplantısında rüşvet olayı hakkında tarafsız ve şeffaf kalarak süreci takip etmeyi kararlaştırdı. Ancak İl Başkanı Yaşar, basın toplantısına geçildiğinde, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahini koruyup kollayan açıklamalar yapınca, yönetim kurulundan iki isim istifayı bastı.