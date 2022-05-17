CHP'li Bülent Öz “Kuzenim ihale istedi vermedim” demişti! İhya ettiği ortaya çıktı / 17.05.22

Son dakika bilgisine göre Çanakkale’nin Çan ilçesinde müteahhit kuzeni Özgür Erbil’in Belediye hakkında Savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından; “Kuzenim benden ihale istedi, vermeyince de iftira attı” diyerek kendisini savunan CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz’ün son 2 yılda Fen İşleri Müdürlüğü üzerinden kuzenine onlarca iş aktararak ihya ettiği ortaya çıktı. Başkan Öz’ün 2019 yılından bu yana sadece doğrudan temin yöntemiyle kuzeni Özgür Erbil’e 1,5 milyon liraya yakın iş verdiği saptandı. Başkan’ı suçlayan Özgür Erbil ise ilk kez SABAH’a konuştu.