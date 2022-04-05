CHP'li eski başkan Handan Toprak Benli'nin tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı / 05.04.22

İstanbul Mali Polisi tarafından düzenlenen; “Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benlinin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile irtibatları belirlenen şüphelilerden Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Benli suçlamaları reddederken tutuklanma gerekçesinin kuvvetli suç şüphesinin bulunması olduğu öğrenildi.