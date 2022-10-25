Son dakika haberine göre; Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBBnin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğana teşekkür etmesinin ardından alandaki CHPliler tarafından protesto edildi. Yazıcı, Bu tepkinizi kınıyorum diyerek alandan ayrılırken CHPliler tarafından saldırıya uğradı. A Habere konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Hiçbir nezaketsizlik yapmadım. İBB Başkanı provokasyon için açılışa gittiğimi söyledi. Provokasyon için oraya gittiğimi söylemek azmettirmektir. dedi.