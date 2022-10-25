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7/24 Dinle Sabah CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı / 25.10.22
CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı / 25.10.22

CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı / 25.10.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı / 25.10.22

Sabah 02:07
02

Murat Ilgaz'dan bomba sözler! "VAR protokolü hedeften şaştı" / 21.10.22

Sabah 01:11
03

Jorge Jesus'un gözü gençlerde! / 25.10.22

Sabah 01:32
04

TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! Dev projede ilk temel atıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 25.10.22

Sabah 02:01
05

Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu / 25.10.22

Sabah 01:57
06

Bakan Kurum Sincan'dan 'Hodri meydan' diyerek muhalefete seslendi: Siz isteseniz de istemeseniz de yapacağız / 25.10.22

Sabah 02:09
07

Bakan Akar kimyasal silah iftirasına ateş püskürdü: Bu bir iddia değil alçaklıktır... / 25.10.22

Sabah 01:07
08

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri 'Yasağı ben kaldırttım' diğeri 'Çok bedel ödedim' dedi... / 25.10.22

Sabah 01:41
09

Türkiye doğal gazda merkez ülke olacak! Bakan Dönmez: Çalışmalar tamamlanmak üzere... / 25.10.22

Sabah 00:53
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