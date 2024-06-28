TOKİ, İzmir’de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Mart 2019’da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü. TMMOB’a bağlı meslek odaları ile birlikte hareket eden CHP’li Karabağlar Belediyesi her seferinde planları yargıya taşıdı. Aradan geçen 4 yıllık süreçte planlar 3 kez iptal edildi. Tüm engellemelere rağmen TOKİ yılmadı. Mahkemelerin verdiği iptal gerekçeleri de dikkate alınarak hazırlanan yeni plan geçtiğimiz günlerde askıya çıktı. Planlara askı süresi içinde İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyeleri tekrar itiraz etti. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP’de isimlerin değiştiğini ancak zihniyetin değişmediğini belirtti. Kaya konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: Sizin, bu projede ev sahibi olacak, aralarında dar gelirliler ve dezavantajlı gruplarla birlikte şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları da bulunan 750 hemşehrimizle derdiniz nedir? diye sordu