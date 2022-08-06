SABAH’ın gündeme getirdiği Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz’un itiraf gibi açıklamasıyla ilgili haber büyük ses getirdi. Haberin ardından Zenginobuz sessiz kalırken, onun adına Gaziemir Belediyesi’nin savunma yapması şaşırttı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve çağıran AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, “Meclisteki konuşmasında farkında olmadan itirafta bulunan ve büyük bir pot kıran İzel hanıma birileri susmasını mı söyledi. İzel hanım adına Gaziemir belediyesi açıklama yaptı. Avukat olan İzel Zenginobuz’un avukatlığını belediye mi yapıyor?” diye konuştu.