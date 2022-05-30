CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir skandal daha! 20 Temmuz tarihine kadar... / 30.05.22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020de yaşanan ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası evsiz kalan 224 vatandaşı yerleştirdiği Uzundere’deki konutlardan kapı dışarı etme kararı aldı. Evleri yıkıldığı için sokakta kalan vatandaşlardan oturdukları daireleri 20 Temmuz tarihine kadar tahliye etmeleri istendi. Ev kiralarının tavan yaptığı kentte Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tebligat sonrası büyük şok yaşayan vatandaşlar Hani depremzedelerin daima yanındaydınız başkan şimdi ne oldu diyerek karara isyan etti.