CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz yerel seçimlerin ardından belediyede intikam operasyonu başlattı. İşçi Bayramında belediye çalışanları ile kol kola girip “1 Mayıs emek, ekmek, özgürlük, adalet diyenlerin günü” açıklaması yapan CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bu açıklamasının üzerinden 48 saat bile geçmeden belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş’de görev yapan 16 çalışanı hiçbir gerekçe göstermeden kapı dışarı etti. İşten çıkarılanlardan 1’inin belediyede örgütlü sendika yöneticisi, ikisinin de işyeri temsilcisi olduğu öğrenildi. Çalışanlar iş akitlerinin sona erdirildiğini SGK’dan telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Kırgöz’ün işçi kıyımı belediyede örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasında büyük tepkiye neden oldu. Sendikanın bugün ilçe meydanında geniş katılımlı basın açıklaması yapacağı öğrenildi.