CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı / 21.05.22

Son dakika haberi: Aralarında CHPli eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHPli İBBde Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battalın da olduğu 18 şüpheliye yönelik örgütlü olarak rüşvet almak, vermek aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 2018 Ocak-Mayıs aylarında teknik ve fiziki takiple adım adım izlenen şüphelilerin imar ve iskân konularıyla ilgili usulsüz işlemleri rüşvet karşılığında yaparak 21 ayrı suça karıştıkları saptandı.