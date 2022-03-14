CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler / 14.03.22

SABAH’ın Türkiye gündemine oturan ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’a ait olduğu iddia edilen, Karaburun’daki zeytinliğe yapılan havuzlu kaçak villa skandalının ardından, aynı yerde yeni bir villa skandalı daha patlak verdi. Bu sefer de Karaburun Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün, 2019 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçilmesinin ardından, mülkiyeti kendisine ait Mordoğan Mahallesi’nde tapuda ham toprak olarak işli 796 metrekare tarım arazisine, tarımsal amaçlı yapı yapacağını beyan edip, kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Karaburun Belediyesi encümen üyesi de olan Gül’ün villası da, Engin Altay’ın villanın bulunduğu bölge gibi, Mart 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmişti.