CHP'li Muğla belediyesinden turizmin göz bebeğinde büyük skandal! Kötü kokunun sebebi belli oldu / 24.09.21

Sabah

Muğla’da vatandaşların artan şikayetleri üzerine yapılan araştırmada refüj ve parklarda sulama amaçlı kullanılan suyun yüksek derecede "fekal koliform" içerdiği ortaya çıktı. Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde CHP'li Muğla belediyesine bağlı MUSKİ(Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)'nın kullandığı arıtma suyunun lağım kaynaklı koliform içerdiği belirlendi.