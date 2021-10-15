CHP’li Özgür Özel’e “Traktörüme icra geldi” dedi, çete lideri çıktı! Müge Anlı ipliğini pazara çıkarmıştı: 600 Faslı kadın... / 15.10.21

Sabah

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kütahya ziyareti esnasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia ederek Özel’e şikâyette bulunmuştu. Bu kişinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf eden Mustafa Şimşek olduğu, Fas'tan 600 kadın getirip Türk erkeklerine evlilik vaadiyle pazarlayan ve insanları dolandıran çete lideri olduğu ortaya çıktı