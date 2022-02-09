CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git" / 09.02.22

CHPli Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalı, parti içindeki sağ duyulu kesimi isyan ettirdi. Daha önce Ne yazık ki bu durum Bilecik Belediyesinde yaşandı. Çok üzgünüz ama Rüşvetin partisi olmaz açıklaması yapan CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçunun topladığı İlçe Yönetimi, CHPli Başkan Semih Şahinin ihracı yönünde karar aldı. Şahinin göreve getirdiği ve başında rüşvet alırken yakalanan Selçuk Erdağının bulunduğu İstanbul ekibinin de belediyeden ilişiğinin kesilmesi istenen karar, CHP Genel Merkezine gönderildi. Rüşvet skandalından utanç duyan CHP üyeleri de bir bir istifa ediyor.