CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen kayıt dışı para skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmada ofise para götüren yardımcısı Onur Öksel’in “Talimatı ondan aldım” dediği Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ifadesi ortaya çıktı. Keskin de dün ifade veren CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gibi yapmış olduğu bağışlar karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadığını söyledi. Makbuzların CHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından kendisine gönderileceğinin söylendiğine dikkat çeken Keskin, “Tüm sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aittir” dedi.