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CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! "Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter" / 18.08.23

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! "Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter" / 18.08.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! "Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter" / 18.08.23

Sabah 01:02
02

HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat! / 18.08.23

Sabah 01:02
03

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri... / 18.08.23

Sabah 00:42
04

Bakanlık EBİS ile izleyecek! 381 bini aşkın yapıda başladı: Dünyadan da talepler var / 18.08.23

Sabah 01:10
05

Malatya’da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı! / 18.08.23

Sabah 01:14
06

CHP’de koltuk savaşı yeniden / 18.08.23

Sabah 01:23
07

Mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu / 18.08.23

Sabah 03:13
08

Togg tam anlamıyla 10 numara / 18.08.23

Sabah 03:11
09

Patron çocuğu temizlikçi kadını dolandırdı / 18.08.23

Sabah 02:13
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