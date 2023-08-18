Her yağmur sonrası sokak ve caddeleri göle dönen bir çok ev ve işyerini su basan İzmir’de Büyükşehir Belediyesi su baskınlarını önlemek için çalışma başlattı. Yağmur suları ile evsel atıkları ayrıştırmak için hayata geçirilen çalışmalar kapsamında son 4 yılda 5 bin kilometrelik yağmur suyu hattından ancak 260 kilometrelik bölümü tamamlanabildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bugün 7 milyar liralık bir atak başlatıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız. Gealeceğimizi kurtarmanın başka çaresi yok.” dedi.