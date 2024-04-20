Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile bürokratlara hakaret eden ve devleti itibarsızlaştırmaya çalışan çeşitli rütbelerde 97 personel tespit etti. Sosyal medya üzerinden özellikle Emniyet Teşkilatını hedef alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı 61 personel olduğu ortaya çıktı. CHP’li vekil son olarak sosyal medya hesabından kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivleyen polis memuru V.K.’ya sahip çıkarak, ‘Sana bunun hesabını sorarım’ paylaşımlarıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit ettiği görüldü.