CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti / 08.12.21

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan birbirinden tutarsız açıklamalarına devam ediyor. Daha önce Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Kimse milli diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. ifadelerini kullanan Tarhan, bu açıklamalarının ardından TOGGun direksiyonuna geçmiş ve aracı incelemişti. Tarhan TBMM bütçe maratonunda söz alıp Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız. ifadeleri ise şaşkına çevirdi.