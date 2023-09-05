Türkiyenin yerli akıllı cihazı Toggun Gemlik Kampüsünde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. Ak Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursanın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Togg’a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Şevkin, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi.