CHP’li Gürsel Tekin’in, 6’lı masada çatlak yaratan “HDP’ye Bakanlık verilebilir” açıklamasının ardından, yine CHP’li Barış Yarkadaş’ın çatlağı daha da büyüten, İyi Parti’nin CHP’li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa’da gün yüzüne çıktı. CHP’li Nilüfer Belediyesi, halkın kullandığı parka yaptırdığı kafe-restoranı, “Al sen işlet” diyerek, İyi Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek’e verdi. Açılışa, CHP’li ve İyi Partili çok sayıda isim katıldı. İyi Parti’ye diyet ödemeye devam eden Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, son olarak geçtiğimiz günlerde, İYİ Partili Meclis üyesi Mehmet Temirtaş’ı da başkan yardımcısı yaptı.