CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır / 18.11.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Helalleşme çıkışı tartışmalara yol açtı. Birçok CHPli Kılıçdaroğlunun bu açıklamasına tepki gösterirken, terör örgütü PKKnın siyasi ayağı olan HDPnin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğluna destek verdi. Kılıçdaroğlunun helalleşme çıkışının önemli olduğunu aktaran Demirtaş, Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. dedi. Muhalefetin diğer üyelerine de helalleşme çağrısı yapan Demirtaş, Biz de kendi hatalarımızla yüzleşeceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdraoğluna destek veren bir başka isim ise FETÖ firarisi olan Emre Uslu oldu. Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Uslu, Yetmez ama evet diyerek Kılıçdaroğluna destek verdi.