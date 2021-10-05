CHP'lilerin Kanal İstanbul zorbalığı! Broşür almayan vatandaşı hastanelik ettiler / 05.10.21

Sabah

CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyesi bir grup, Kanal İstanbul projesi aleyhine hazırladıkları broşürleri yolda dağıttı. AK Parti'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı, broşür almak istemeyince CHP'li grup tepki gösterdi. Dahası, teşkilat üyesi Tuncay Doğan, 66 yaşındaki adamı darp edip yere düşürdü. Omuzu kırılan adamın kendisine hakarette bulunduğunu öne süren Tuncay Doğan, önce emniyette "ben ittim" dedi, savcılıkta ise "kadını iterken kendisi düştü" iddiasında bulundu. Bir diğer çelişki ise, "ayakları dolanıp düştü, bir ayağı diğerine takıldı" gibi senaryolara imza atan diğer teşkilat başkanı ve yakınlarından gelince, hem savcılık hem de bilirkişi yaşanan skandala son noktayı koydu. Savcılık, CHP'li Tuncay Doğan'ın AK Partili ismi darp eyleminde bulunarak düşürdüğünü belirledi.