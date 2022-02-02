CHP'nin 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık savaşı / 02.02.22

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açmazı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında adaylıkla ilgili bir anlaşmazlık olduğu biliniyor. ahaberde açıklamalarda bulunan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, CHP Genel Merkezinde yaşananlara dair önemli detaylar paylaştı. Aktaş, adaylık için öne çıkan isimler Kılıçdaroğlu ve İmamoğlunun farklı güçler tarafından destek gördüğünü belirtti. Aktaş ayrıca Millet İttifakındaki en büyük sıkıntıyı diğer ittifak partilerinin taleplerini baskılamışken HDPnin en yüksek düzeyde talepkar olması şeklinde açıkladı.