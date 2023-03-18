CHPnin kanalı Halk TV de dümeni HDPye kırdı. 6lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunun ziyareti öncesi Halk TVde propagandanın dozu iyice artırıldı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın Dad isimli kitabı depremzede çocukların arkasına sığınılarak tanıtıldı. Halk TV sunucusu Serhan Asker, Büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaşa. Cezaevinde tutuklu bulunan, özgürlük mücadelesi yapan herkesi de kucaklıyoruz. ifadelerini kullandı.