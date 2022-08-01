CHP'nin olağanüstü toplantı samimiyetsizliği! 120 vekil ile Erzurum'a gidiyorlar... / 01.08.22

Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak CHPnin bu toplantı çağrısında samimi olmadığı Erzurum programı ile ortaya çıktı. Anamuhalefet partisi, Genel Kurulun yanı sıra görüşmeler devam etsin talebinde de bulunmasına rağmen 120 milletvekilinin katılımı ile Erzuruma program düzenleme kararı aldı. Cumhur İttifakı, CHPnin toplantı çağrısında samimi olmadığını ve şov yaptıklarını belirtmiş, toplantıya katılmama kararı almıştı.