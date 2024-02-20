Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan iki şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şüphelilerin DEM Parti Esenyurt ilçe binası içinde yakalandıkları belirtildi. Ana muhalefet partisi CHP, PKKnın siyasi uzantısı DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı. CHPnin yeni adayı sözde Kürdistan çıkışları ile bilinen Ahmet Özer olmuştu.