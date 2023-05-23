14 Mayıs seçimlerinde, sandıkların açılmasından itibaren 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHPli belediye başkanları ajanslardan gelen verilerde Recep Tayyip Erdoğanın önde olmasına rağmen yaptıkları açıklamalarda öndeyiz mesajları verdi. Seçim sonrasında ise CHPnin seçim sistemi çöktü algısı oluşturuldu. CHP’nin seçim sistemini hazırlayan yönetici Sedat Doğan yaptığı açıklamayla bunu yalanladı. Doğan açıklamasında, Bizim sistemimizde hiçbir zaman Kılıçdaroğlu kazanmıyordu. Ama belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı. ifadelerini kullandı.