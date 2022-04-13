CHP’nin “şehit” hazımsızlığı azdı: Her yere şehit ismi mi vereceğiz / 13.04.22

Mersinde Akdeniz Belediye Meclisinde tartışmalara neden olan ve CHP-HDP-EMEP ve bağımsız üyelerin oylarıyla engellenen Huzurkentte yapımı tamamlanan bir parka Eren Bülbül isminin verilmesi görüşmesi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde de gündeme geldi. CHPli Serhat Servet Dövenci, Her köşe başına, her parka şehit ismi verilmemesi lazım derken, daha sonra konuşan CHPli Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Dövencinin sözlerinin tamamına katılıyorum ve imzamı atıyorum. Bazı değerlerin istismarına katılmıyorum dedi.CHP’nin “şehit” hazımsızlığı azdı: Her yere şehit ismi mi vereceğiz