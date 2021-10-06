CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali devam ediyor! 'Bu kirli oyun ve zorbalık durduramayacak' / 06.10.21

Sabah

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgalinin devam ettiği öğrenildi. İBB zabıtalarının binanın kilitlerini değiştirdiği, Ali Ercan Akpolat ve bazı partililerin dün gece TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde kaldığı bildirildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu; "Dün olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin dört bir yanında, hem de Adalar ilçemizde gençlerimizle omuz omuzayız. Bizi hiçbir kirli oyun ve zorbalık durduramayacak, onların tam karşısında bu ülkenin gençliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.