CHP seçim süreci boyunca sahte hesaplar ve şişirilen etkileşim üzerinden sosyal medya mühendisliğine soyunup, seçmenin iradesini dizayn etme yarışına girişti. Bu operasyon Kılıçdaroğlunun Alevi videosu ile başladı.110 milyonu geçen izlenme sayısı ortalama her sosyal medya kullanıcısının anormal bulduğu rakamlardı. Tüm Twitterın Türkiyedeki toplam kullanıcı sayısı 2022 yılında 18 milyon olarak açıklanırken videonun 110 milyonun üzerinde izlenmesi 8’li koalisyonun seçim hezimeti sonrası sahte hesapları gündeme getirdi. Bilindiği üzere, CHP Genel Merkezinin 13üncü katında bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığında sosyal medyadaki CHPli trol ağını yöneten Onursal Adıgüzel’in tarihi hezimet sonrası istifaya zorlanmasının ardından CHP hesaplarının da etkileşimi ve takipçi sayıları gözle görülür derecede azalmaya başladı İşte kırk bine yakın, görev tanımları yapılmış trol teşkilatı ve binlerce bot sahte hesap ve CHP içindeki trol ağı operasyonunun detayları...