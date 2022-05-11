Çiftlik Bank davasında Tosuncuk Mehmet Aydın'dan şoke eden savunma! Suçu medyaya attı: Siz kışkırttınız... / 11.05.22

Son dakika haberine göre; Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank’ın CEO’su Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydının da aralarında bulunduğu 20 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Tosuncuk Mehmet Aydın suçun medyaya atıp “Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin malvarlığı sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı” dedi. Ağabeyi ise, Ben neden tutuklu olduğumu hala anlamadım. Kimsenin parasını almadım” savunması yaptı.