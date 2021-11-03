Çiftlik Bank’ın 2 numarası Fatih Aydın'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı! Topu Tosuncuk Mehmet Aydın'a attı / 03.11.21

Son dakika bilgisine göre Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen ‘Çiftlik Bank’ soruşturması ve davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın ilk ifadesine SABAH ulaştı. Yapılan ön mülakatta Aydın’ın, “Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok” dediği öğrenildi. Akıllara ise kardeşi Mehmet Aydın’ın, “Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın’ı atadım” ifadesi geldi. Hakkında bir soruşturma daha olduğu ortaya çıkan Aydın’a yöneltmek üzere savcılık ve emniyet kapsamlı sorular hazırladı. En temeli, ‘mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağıydı’ Öte yandan şirketin 2 numarasının üst aramasında hiç para çıkmadı. Üzerinde cep telefonunun da bulunmadığı ancak telefona takılan bir SD kartın bulunduğu öğrenildi. Kart incelemeye alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...