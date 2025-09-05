İstanbul Beykoz’da motosikletli Cumhur Batuhan Yıldızturan’a sollama yasağına uymayıp çarpan ve hayatını kaybetmesine neden olan minibüs şoförü Yiğit İsmail Göç’le ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekeyle şüpheli Göç’ün olası kastla öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Kazadan hemen önce sosyal medyaya düşen videoda arkadaşlarının ‘Caddeye geliyoruz, yavaşla ve Bu akşam ölüme gidiyoruz. Öleceğiz galiba’ uyarılarına kulak asmayan Göç’ün 0.61 promil alkollü olduğu vurgulanarak, öngörülebilir neticeyi kabullenip meydana gelmesine kayıtsız kalarak, eylemini olası kast ile gerçekleştirdiği vurgulandı.