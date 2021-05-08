Cinayet kurbanı kadınların fotoğraflarıyla tehdit etti! Platonik psikopat... / 08.05.21

Afyonda Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez 4 yıldır kendisine platonik olarak aşık olan hiç tanımadığı bilmediği bir kişi tarafından takip ediliyor. Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik bölümünde 2. Sınıf öğrencisi Buse Dönmez yaşadıklarını SABAHa anlattı. Dönmez; Bu adam bana 4 yıldır kabusu yaşatıyor. Kütahyada lise okurken otobüs durağında görmüş beni o gün bu gündür peşimde. Beni arkadaşlarımı, ailemi çevremdeki herkesi rahatsız ediyor. Sosyal medya hesaplarıma Sen bana aitsin benim kadınımsın yazıyor. Tehdit mesajları atıyor. Adım adım beni takip ediyor. Önceki gün Emine Bulutun ölüm anının videosunu attı. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Yalvarıyorum beni bu adamdan koruyun dedi.