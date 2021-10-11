Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk davasında flaş detay! / 11.10.21

Sabah

Son dakika haberler: Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp cinayete uzanan soruşturmasında savcılık Öztürk ve olaya karışan firari arkadaşının peşinde. Savcılığın peşinde olduğu bir diğer konu ise HTS kayıtları. Şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarının istendiği soruşturmada, istenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor. İşte çarpıcı haberin son dakika ayrıntıları