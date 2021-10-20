Çin'in Hindistan sınırında gerilim tırmanıyor! Ağır silahlarla konuşlandılar / 20.10.21

Sabah

Çin'in Hindistan sınırındaki gerilim geçen seneden beri tırmanarak devam ediyor. Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Çin'in yeniden harekete geçerek sınır bölgesine askeri tahkimatı güçlendirmek için 100'den fazla, uzun mesafe çekili obüs platformu sevk ettiği ileri sürüldü. İki ülke arasında savaş çanları yeniden çalmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...