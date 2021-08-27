Cinsel içerikli mesajlar delil sayıldı! Ezber bozan karar / 27.08.21

Sabah

Yargıtay, boşanma davalarında emsal oluşturabilecek bir karara daha imza attı. Süreç, kadının, kocasının cep telefonundaki başka kadınla olan cinsel içerikli yazışmalarını görmesiyle başladı. Gizlice ekran görüntülerini aldı. Ardından da boşanma ve tazminat davası açtı. Ancak koca, boşanma ve tazminat davasını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi delillerin usulsüz elde edildiğini belirterek ret verdi. Kadın da kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal olabilecek bir karara imza attı. Boşanma davasında kullanılan ekran görüntülerinin "Erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez" diyerek kadını haklı buldu.