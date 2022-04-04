Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı / 04.04.22

Konyada alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle çırakları E.A.Y.yi 17 halk arasında calaskal olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana asan araç yedek parça sahipleri Mehmet Coşar 35 ve kardeşi Murat Coşara 30 cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, olayda eziyet suçunun olmadığını belirterek, Eziyet suçunun oluşabilmesi için mağdurun sanık tarafından sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan katılanın bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilemesi gerekiyor ifadelerine yer verildi.