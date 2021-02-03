Çocuklara diş fırçalama nasıl ve ne zaman öğretilmelidir?

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Esma Sönmez çocuklara diş fırçalamanın nasıl ve ne zaman öğretilmesi gerektiğini anlatıyor: Ebeveynler tarafından sıkça sorulan soruları çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığını nasıl kazandırmalıyız ve bu işleme ne zaman başlamalı olarak sıralayabiliriz. Çocukların diş temizliği dişler çıkar çıkmaz başlamalıdır. Diş fırçalamanın aksatılmaması gerekir. Tülbent yardımıyla bebeklerin dişi akşam yatmadan önce temizlenebilir ve daha sonrasında çocuğun sizi taklit etmesiyle bu alışkanlık kazanılacaktır.