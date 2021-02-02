Çocuklarda Osgood Schlatter hastalığı nedir, tedavisi nasıl olur?

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, endokrin engelleyicilerin erkeklerde kısırlığa, çocuklarda ise astım hastalığının tetiklenme nedenlerini anlatıyor: Akrilik boyalarda özellikle kullanılan alkil fenol etoksilat, özellikle son dönemde çok fazla çalışılır oldu. Bu maddenin de erkeklerde üreme sisteminde birikerek kısırlığa yol açabileceğine dair önemli bilgiler mevcut. Diğer bir madde ise boyalarda sıklıkla kullanılan eterdir. Eter de su bazlı boyalarda daha çok kullanılan bir bileşik. Bu da çocuklarda özellikle alerji ve astımı tetikleyebildiği gösterilmiş olan bir madde”.