Çocukların ilk diş muayenesi ne zaman olmalıdır?

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Esma Sönmez, çocukların ilk diş muayenesin ne zaman olması gerektiği hakkında açıklamalar yapıyor: Ebeveynler tarafından sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de çocuklara ilk diş muayenesinin ne zaman yapılması gerektiğidir. Yaklaşık olarak 2 yaş civarında öneriyoruz. Yetişkin kişilerde diş muayenesi 6 ayda bir yapılırken çocuklarda 4 ayda bir olarak diş muayenesi yapılmasını önermekteyiz. Çünkü çocuklarda çürük geliştiği zaman çok daha hızlı ilerliyor ve apseleşme olabiliyor. Erken yaşta yapılan muayene, çocuklarda hiçbir korkuya sebep olmadan tanışma seansı gibi gerçekleşmektedir. İlk diş muayenesinde bazen sadece basit bir diş fırçalamayla çocukları diş hekimine alıştırmayı hedeflemekteyiz.