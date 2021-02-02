Çocukların kemik gelişimi nasıl desteklenir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ozan Ali Erdal, çocukların kemik gelişiminin nasıl desteklenmesi gerektiğini anlatıyor: Çocuk kemik gelişimi ne kadar iyi olursa ileriki hayatlarında kas-iskelet sistemleri o kadar iyi olacaktır. Bunun için dengeli beslenme her şeyden önemlidir. Çocukların doktor muayenelerinin aksatılmaması, boy ve kilo artışının takibinin yapılması oluşan aksaklıkların erkenden teşhis edilebilmesi ve tedaviye geçilebilmesi için önemlidir. Çocukların abur cubur gıdalardan, çay ve kahveden uzak tutulması gerekir. Ayrıca çocukların egzersiz yapmaları, sporla aktif şekilde uğraşmaları hem sosyal gelişimleri hem de kemik gelişimleri açısından oldukça önemlidir.