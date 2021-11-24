CONMEBOL'dan IFAB'a flaş değişiklik önerisi! Super Bowl örneği / 24.11.21

Futbol dünyası son dönemde oyun kurallarında yaşanan değişiklikleri konuşurken, gündeme gelen son öneri yeni bir tartışmayı başlatabilir. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, futbol oyun kurallarını belirleyen IFABa çarpıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre CONMEBOL, final maçlarında devre arasının 15 dakikadan 25 dakikaya çıkarılmasını ve Super Bowlda olduğu gibi özel konserler düzenlenmesini talep ediyor. Bu konser ve özel şovların maddi anlamda büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.