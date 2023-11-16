Son dakika haberi... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast’ın Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartlı tahliye edilmesine ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Samast’ın denetimli serbestlik hakkının 19 Şubat 2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı belirtilerek, “Adı geçen hükümlü hakkında 19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir” denildi.