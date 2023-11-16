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CTE’den Ogün Samast’ın şartlı tahliyesine ilişkin açıklama / 16.11.23

CTE’den Ogün Samast’ın şartlı tahliyesine ilişkin açıklama / 16.11.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

CTE’den Ogün Samast’ın şartlı tahliyesine ilişkin açıklama / 16.11.23

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İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla... / 16.11.23

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Teröre karşı tarihi kararlılık / 16.11.23

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İsrail Hamas lideri Heniyye'nin evini bombaladı! / 16.11.23

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09

EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti 2024’te başlıyor / 16.11.23

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